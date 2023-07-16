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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший отрекcя от скандального заявления в отношении евреев

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший пытается отречься от своих скандальных замечаний о том, что COVID-19 был "этнически нацелен".

Как сообщила New York Post, располагающая видеозаписью заявлений Кеннеди, ранее на этой неделе он сказал, что что COVID-19 был "этнически нацелен на непропорциональное поражение определенных рас".

По его словам, "COVID-19 предназначен для нападения на белых и чернокожих людей, а обладающие наибольшим иммунитетом - это евреи-ашкенази и китайцы".

Эти заявления вызвали волну критики как со стороны еврейских общин в США, так и американских законодателей.

Так, член палаты представителей Дебби Вассерман Шульц написала в соцсети, что комментарии Кеннеди представляют собой "мерзкие антисемитские тропы и синофобию", они "оскорбили бесчисленное множество семей, которые потеряли близких из-за вируса".

Ее коллега Тед Лью заявил: "Если вы все еще поддерживаете чокнутого, самовлюбленного расиста Роберта Кеннеди-младшего, то это говорит о вас больше, чем о нем".

Кеннеди, столкнувшись с негативной реакцией, заявил в соцсети, что статья в New York Post была "ошибочной".

"Я не верю и никогда не подразумевал, что этнический эффект был создан намеренно", - добавил он.

COVID-19 Кеннеди Роберт Фрэнсис (младший)
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