В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, в завалах нашли уже девятерых погибших, сообщает АР со ссылкой на египетское агентство MENA.

Четыре жильца дома госпитализированы с травмами. Из соседнего мноквартирного дома эвакуировали людей из соображений предосторожности. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Заместитель губернатора Каира Хоссам Фози заявил, что, по предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что жилец квартиры на первом этаже при ремонте убрал часть стен. Этого человека задержали.

Семьям погибших в министерстве социальной солидарности Египта обещали предоставить компенсацию в размере примерно $1940 (60 тысяч египетских фунтов).

Здание обрушилось в квартале Хадэк эль Кубба, от которого 3,2 километра до центра города.

АР отмечает, что в Египте обрушения домов происходят из-за халатности при строительстве или из-за того, что за состоянием строений не следят.