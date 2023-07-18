Ракета Electron вывела на орбиту семь мини-спутников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron, стартовавшая во вторник из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту семь мини-спутников, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Ракета вывела на орбиту четыре кубсата NASA Starling для тестирования технологий автономного взаимодействия группы космических аппаратов, спутник связи LEO 3 компании Telesat, а также два кубсата компании Spire Global, предназначенных для навигационного и метеорологического мониторинга.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

В рамках миссии под названием Baby Come Back спасательное судно подняло из воды первую ступень ракеты Electron, которая после отделения приводнилась в Тихом океане с помощью парашютной системы.