Шеф британской разведки заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить шпионов

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект (ИИ) навсегда изменит работу разведывательных служб, но не сумеет заменить шпионов, заявил глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур.

"Пока ИИ будет "прочесывать" океан общедоступных источников, в то же время еще больше ценности получит работа на местах, получение, благодаря деятельности тщательно отобранных агентов, секретной информации, которая лежит за пределами этих источников", - приводят слова Мура западные СМИ.

Глава MI6 также заявил о способности разведчиков "влиять на решения внутри правительства или террористических группировок", и об особых человеческих качествах, которые ИИ не сможет заменить.

В выступлении, которое состоялось в резиденции посла Великобритании в Праге, Мур также затронул ситуацию с Украиной и обвинил Москву в получении минеральных ресурсов в обмен на обеспечение безопасности в ряде стран Африки. Он подверг Иран критике за поставки России беспилотников и другого оружия.

Мур также признался, что MI6 тратит больше всего ресурсов на китайское направление, но при этом призвал поддерживать каналы связи с Пекином.

Шеф британской разведки уже предупреждал Запад об опасности отставания в гонке в области ИИ. В выступлении 2021 года глава MI6 обвинил западные страны в слишком медленной реакции на угрозы, которые представляет ИИ, и в отставании от противников, которые "вкладывают значительный капитал" в развитие искусственного интеллекта и других передовых технологий.