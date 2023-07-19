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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Volvo улучшил прогноз мировых продаж грузовиков на 2023 год

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB повысил прогноз для рынка грузовых автомобилей Европы и Северной Америки на 2023 год, оставив без изменений прогнозы по другим регионам.

Автопроизводитель оценивает продажи грузовиков на европейском и североамериканском рынках в 330 тыс. единиц против 320 тыс., прогнозировавшихся в апреле, говорится в пресс-релизе компании.

Коррективы не затронули остальные регионы – Бразилию, где ожидаются продажи в размере 80 тыс. грузовых автомобилей, Индию (400 тыс.) и Китай (650 тыс.).

Во втором квартале 2023 года Volvo увеличила поставки грузовиков на 5% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее - до 63 842, а объем заказов сократился на 10% до 48 308. Выручка от продаж данного типа машин за указанный период увеличилась на 19% – до 93,74 млрд шведских крон ($9,15 млрд).

Чистая прибыль Volvo за минувший квартал составила 10,77 млрд крон против 10,44 млрд крон год назад, а объем продаж увеличился на 18% год к году и достиг 140,82 млрд крон. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль на уровне 12,95 млрд крон при продажах в 135 млрд крон.

Акции Volvo AB теряют в цене 1,2% в ходе торгов на Стокгольмской бирже в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 17,6%.

Volvo
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