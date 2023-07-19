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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Минсельхоз РФ увеличил квоту на поставки томатов из Турции до 500 тыс. т

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ увеличил квоту на поставки томатов из Турции до 500 тыс. тонн, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, квота повышена на 150 тыс. тонн.

РФ начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров.

Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн, весной 2021 года - до 300 тыс. тонн, в апреле 2022 года - до 350 тыс. тонн.

Минсельхоз РФ Турция
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