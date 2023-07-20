Пашинян назвал безрезультатной встречу с Алиевым в Брюсселе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 15 июля оказалась безрезультатной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"15 июля в Брюсселе состоялась моя трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана и главой Евросовета, которая, к сожалению, не дала каких-либо конкретных результатов по вопросу открытия Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, без международной вовлеченности диалог между Баку и Степанакертом не может быть эффективным.

"Баку продолжает риторику угроз против армян Нагорного Карабаха, глубинной целью которой является осуществление в Нагорном Карабахе этнических чисток", - сказал Пашинян.