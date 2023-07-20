Electrolux задумалась о продаже бренда Zanussi

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, неожиданно отчиталась о чистом убытке во втором квартале 2023 года и сообщила о возможной продаже бренда Zanussi и других активов, не относящихся к основным, в ближайшие годы на общую сумму около 10 млрд шведских крон ($973,3 млн).

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил 648 млрд шведских крон по сравнению с прибылью в размере 257 млн крон за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали прибыль в 350 млн крон.

Убыток вызван единовременным списанием в размере 643 млн крон, а также падением продаж, негативным влиянием валютных курсов, ростом цен на энергоносители и затрат на рабочую силу.

Квартальная выручка Electrolux понизилась на 3,2% до 32,65 млрд крон. Консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный самой компанией, предусматривал показатель на уровне 34,05 млрд крон.

Руководство компании ожидает снижения спроса на свою продукцию во всех регионах мира.

"В такие трудные времена, как сейчас, жизненно важно продолжать стратегическое управление портфелем, - сказал глава Electrolux Йонас Самуэльсон. - Поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего упрощения структуры бизнеса".

Акции Electrolux падают в цене на 11,4% на торгах в Стокгольме в четверг. С начала года капитализация компании снизилась на 3,4% до 41,4 млрд крон.