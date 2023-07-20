Nokia сократила выручку и сопоставимую чистую прибыль во II квартале меньше ожиданий

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. снизил чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 37% в годовом выражении, однако выручка и сопоставимая чистая прибыль превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 290 млн евро по сравнению с 457 млн евро за аналогичный период предыдущего года. На сопоставимой основе показатель уменьшился на 29% до 414 млн евро, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в 408 млн евро.

Квартальная выручка Nokia сократилась до 5,71 млрд евро с 5,87 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял 5,7 млрд евро.

Выручка подразделения Nokia в сфере оборудования для мобильных сетей связи увеличилась на 1%. Доходы подразделения в сфере сетевой инфраструктуры сократились на 8%, сегмента "облачных" решений – на 1%.

Сопоставимая операционная рентабельность снизилась на 130 базисных пунктов до 8,3%.

На минувшей неделе компания ухудшила прогноз продаж и сопоставимой операционной рентабельности на 2023 год. Nokia теперь планирует по итогам года получить выручку в размере 23,2-24,6 млрд евро, а не 24,6-26,2 млрд евро, как ожидалось ранее, при сопоставимой операционной рентабельности в диапазоне 11,5-13% вместо 11,5-14%.

Акции Nokia теряют в цене 0,5% на торгах в четверг. За последний год их стоимость снизилась почти на 30%.