J&J увеличила чистую прибыль и выручку во II квартале и повысила годовой прогноз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, увеличила выручку во втором квартале 2023 года на 6%, чистую прибыль – на 7%, а также улучшила годовые прогнозы.

Как говорится в пресс-релизе J&J, ее выручка в прошедшем квартале поднялась до $25,53 млрд с $24,02 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $24,63 млрд.

Чистая прибыль J&J увеличилась до $5,14 млрд, или $1,96 на акцию, по сравнению с $4,81 млрд, или $1,8 на акцию, за тот же период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $2,80 на акцию с $2,59 на акцию при консенсус-прогнозе рынка в $2,62 на акцию.

Продажи потребительских товаров медицинского назначения увеличились во втором квартале на 5,4% до $4,01 млрд. В фармацевтическом подразделении зафиксирован рост выручки на 3,1% до $13,73 млрд, в подразделении, выпускающем медицинские устройства, – подъем на 12,9%, до $7,79 млрд.

J&J улучшила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год до $10,7-10,8 на акцию с ожидавшихся в апреле $10,5-10,6 на акцию, выручки – до $99,3-100,3 млрд с $97,9-98,9 млрд.

Акции J&J прибавляют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 10,1% до $413,35 млрд.