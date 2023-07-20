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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем

Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил BNS, что потенциальная утечка данных саммита НАТО, обнародованных на прошлой неделе, связана со взломом правительственных систем Литвы.

"Полиция продолжает досудебное расследование, поэтому я не могу его комментировать. Однако глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось вначале. (...) Да, киберинцидент был зафиксирован, но масштабы ущерба еще определяются", - сказал в четверг глава НЦУК Вилмантас Виткаускас.

"Были использованы определенные слабые места, уязвимости в системах", - добавил он.

Глава НЦУК также сообщил, что канцлер правительства обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность и секретность опубликованных документов.

"Учреждениям, чьи документы были обнародованы, было предложено оценить их: полностью ли они раскрыты или частично, с вкраплениями подделок", - сказал Виткаускас.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля.

В конце саммита в социальной сети Telegram появилась информация о возможных утечках данных, связанных с организацией мероприятия НАТО.

Обнародованная информация включает около 30 документов, в том числе раскрывающие названия гостиниц, в которых останавливались главы государств и делегации, время прибытия в аэропорты, имена охранников лидеров, типы носимого ими оружия, характеристики средств связи.

Опубликованы и фамилии снайперов группы контртеррористических операций Aras, протоколы заседаний группы безопасности в преддверии саммита, планировавшиеся на тот момент решения об ограничении воздушного пространства, движения и транзита между Россией и Белоруссией.

Литва Вильнюс НАТО
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