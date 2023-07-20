Молдавия прекращает членство в Международной организации по сахару

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Молдавия выходит из Международного соглашения по сахару, заключенного в Женеве 20 марта 1992 года.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" из парламента, парламентское большинство партии "Действие и солидарность" денонсировало этот договор. Таким образом, прекращается и членство Молдавии в Международной организации по сахару (ISO).

Предложение о выходе из соглашения поступило от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Среди причин, побудивших инициировать выход из соглашения, называются: невозможность участия в пленарных заседаниях совета организации, которые происходят в основном в странах Африки и Латинской Америки; обязательства готовить и периодически предоставлять обширные статистические отчеты о производстве и переработке сахарной свеклы, что влечет за собой административные и кадровые расходы; уменьшение в последние годы площади посевов сахарной свеклы, а также объема перерабатываемого сахара в Молдавии, что также снижает необходимость сохранения членства в ISO. К тому же годовой взнос составляет около 140 тыс. леев (около $9 тыс.).

По мнению министерства, выход Молдавии из соглашения не будет иметь последствий на внутреннем, двустороннем, региональном или многостороннем уровне и не создаст препятствий для заключения других договоров.

Молдавия потребляет около 80 тыс. тонн сахара в год. Еще несколько лет назад республика производила чуть более 100 тыс. тонн. В последние годы площади под сахарной свеклой значительно сократились, в связи с чем производство сахара снизилось до необходимых для внутреннего потребления 80 тыс. тонн. При этом часть сахара Молдавия продолжает экспортировать, часть – импортировать.