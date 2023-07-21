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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Лавров обсудил с коллегами по БРИКС вопросы стратегического партнерства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг принял участие во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в формате видеоконференции, сообщает МИД.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства "пятерки", в том числе планов по институциональному развитию объединения", - отмечается в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

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Там добавили, что на заседании обсуждены актуальные вопросы подготовки к предстоящему 22-24 августа в Йоханнесбурге XV саммиту БРИКС.

Во встрече примут участие лидеры ЮАР, Бразилии, Индии, Китая. Это будет первый очный саммит БРИКС с начала пандемии коронавируса COVID-19.

В минувшую среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, но это будет полноценная работа.

"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", - сказал представитель Кремля.

БРИКС Сергей Лавров
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