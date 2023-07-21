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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Германия поставила Украине еще 10 танков Leopard 1A5 и более 1,3 тыс. снарядов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германия направила Украине дополнительно 10 танков Leopard 1A5, порядка 1,3 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также более 2 тыс. дымовых боеприпасов, сообщило Минобороны ФРГ в пятницу.

Согласно заявлению ведомства, также Берлин передал Киеву 80 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, еще четыре транспортных средств для защиты границы, 16 грузовиков Zetros, одну систему для наведения мостов и 12 прицепов.

Также Украине поставили из Германии 20 пулеметов MG3 для установки на танки, БМП и инженерные машины, 10 наземных радиолокационных станций и 100 тыс. аптечек первой помощи.

Германия Украина
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