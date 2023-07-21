Польша закупит 96 вертолетов Apache для усиления восточной границы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Польша закупит у США 96 ударных вертолетов Apache, чтобы укрепить восточную границу. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы следили (на совместных польско-американских военных учениях, проходящих на 21-м Центральном авиационном полигоне в Надажицах Великопольского воеводства - ИФ) за Apache не просто так – потому что мы оснастим Войско Польское 96 такими вертолетами. Еще до реализации контракта мы обеспечим использование Войском Польским 8 таких вертолетов, предоставленных нам армией США. Я говорил об этом с министром обороны США Ллойдом Остином во время визита в США в начале мая", - сказал польский министр обороны, которого цитирует польское агентство PAP.

Он уточнил, что принятие на вооружение вертолетов Apache польскими военными вызвано стремлением укрепить восточную границу.

По словам Блащака, в начале августа первые польские пилоты начнут обучение управлению американскими вертолетами, "и сразу после обучения эти первые 8 Apache поступят в польскую армию".

Boeing AH-64 Apache – основные ударные вертолеты, используемые армией США с 1980-х годов.