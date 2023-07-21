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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Блинкен ожидает от Турции решающей роли в сохранении зерновой сделки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Турция поспособствует возвращению всех участников к выполнению черноморской зерновой инициативы.

"Мы ожидаем, что Турция сыграет ту лидирующую роль, которую она уже играла, чтобы вернуть сделку", - сказал Блинкен, выступая на форуме по вопросам безопасности в Аспене.

Госсекретарь США вновь указал, что Вашингтон вместе с союзниками "изучает другие возможности" для вывоза украинского зерна. "Но я не думаю, что мы сможем достичь аналогичных объемов", - добавил он.

Турция Энтони Блинкен
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