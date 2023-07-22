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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Два человека погибли в результате бури на Балканах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще пять получили травмы во время бури, которая обрушилась в ночь на субботу на автономный край Воеводина на севере Сербии, сообщает сербский телеканал РТС.

По его данным, всего в центр экстренной медицинской помощи в столице края Нови-Саде во время и после бури обратились около 30 горожан.

Буря, сопровождавшаяся ураганным ветром, ливневыми дождями и грозой, валила деревья, рекламные щиты, срывала крыши домов. В ряде населенных пунктов из-за обрыва линий электропередач прервано энергоснабжение. В настоящее время сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды.

В городе Баня-Лука в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) штормовой ветер также валил деревья и рекламные щиты. Метеорологи предупредили, что ливневые дожди и сильные ветра ожидаются и в субботу.

Стихия обрушилась и на север Хорватии, где травмы получили семь человек. Один человек пропал в море, его поиски продолжаются.

Сербия Хорватия
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