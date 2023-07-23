Социалисты и Народная партия делят первое место на выборах в парламент Испании

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса и оппозиционная правая Народная партия пока набирают примерно одинаковое количество голосов - около 30% - на выборах в испанский парламент, свидетельствуют результаты подсчета более 60% бюллетеней, которые публикует издание АВС.

Согласно этим данным, у социалистов - 32,7%, у правых - 31,3%. Таким образом, на данным момент партия Санчеса получает 128 мест, Народная партия - 131.

На третьем месте в настоящее время идет ультраправая партия "Голос" с 12,4%, что дает ей 33 места. Левая коалиция "Сумар" может рассчитывать на 30 мест, у нее - 12%.

Для большинства в парламенте необходимо 176 мест.

На первых этапах подсчета голосов результаты свидетельствовали о преимуществе социалистов, однако далее, по мере поступления новых данных, оно стало таять.

Испанцы в воскресенье проголосовали на всеобщих выборах, которые проводились досрочно после роспуска парламента в мае.