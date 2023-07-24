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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

Патрушев посетит ЮАР, где примет участие во встрече с представителями стран БРИКС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Николай Патрушев посетит 24-25 июля Южно-Африканскую Республику (ЮАР), там секретарь Совета безопасности РФ примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"В Йоханнесбурге Н.Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Патрушев посетит ЮАР 24-25 июля.

Николай Патрушев ЮАР БРИКС
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