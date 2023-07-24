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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Азербайджане

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в городе Ширван - "Sirvan Araz zavodu", сообщили в Миноборонпроме.

"В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранение руки", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник примерно в 12:00 по местному времени (11:00 по Москве).

Начато расследование причин инцидента, сообщили в Миноборонпроме, не уточнив обстоятельств происшествия.

Sirvan Araz zavodu введено в эксплуатацию в 1980 году в Ширване под названием "Дальняя связь" как Али-Байрамлинский филиал Ленинградского НПО "Дальняя связь" Министерства промышленных средств связи СССР. С 2006 года входит в структуру Миноборонпрома Азербайджана.

Основные направления деятельности предприятия: создание, усовершенствование и производство продукции специального назначения; аппаратура связи; товары народного потребления.

Азербайджан
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