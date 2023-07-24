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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит в отставку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Последним рабочим днем Венди Шерман в должности заместителя государственного секретаря США станет 28 июля. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

"Последним днем в этой должности для нее станет 28 июля. От лица госдепартамента, президента Байдена и всего народа я благодарю заместителя госсекретаря Шерман за выдающуюся службу", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Госдепа.

В связи с отставкой Шерман президент США Джо Байден назначил Викторию Нуланд временно исполняющей обязанности заместителя госсекретаря вплоть до утверждения следующего кандидата на эту должность.

О намерении Венди Шерман уйти в отставку сообщалось еще в мае.

Шерман начала работать в госдепе США в 1993 году, с тех пор занимала различные должности при президентах Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене. В 2011 году она стала первой женщиной на посту заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, в 2021 – первой женщиной на посту первого заместителя госсекретаря США.

США Венди Шерман
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