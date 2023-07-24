ООН призывает избегать усиления напряженности между Россией и Украиной

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ООН после новых атак беспилотников на Москву призывает стороны украинского конфликта не допускать усугубления ситуации, заявил в понедельник представитель генсека организации Фархан Хак.

"Мы хотим, чтобы все стороны избегали действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло", - заявил Хак, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать атаку БПЛА.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

По данным экстренных служб, один беспилотник упал на Комсомольском проспекте в центре Москвы, второй - на проспекте Лихачева на юге города. В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил о том, что около четырех утра в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.