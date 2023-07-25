Китайская FAW планирует за год вывести на авторынок РФ до четырех новых моделей Hongqi

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китайская автомобилестроительная группа FAW планирует в течение года вывести на российский рынок до четырех новых моделей премиальной марки Hongqi в дополнение к уже продаваемым четырем.

Как сообщила пресс-служба бренда, после запуска продаж в РФ премиального седана Hongqi Н9 и полностью электрического полноприводного внедорожника E-HS9 в дилерские центры марки также поступили седан H5 и внедорожник HS5.

Переднеприводный седан H5 оснащен двухлитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 218 л.с. (максимальный крутящий момент 340 Нм) с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник HS5 имеет полный привод, также оснащен бензиновым двигателем объемом 2 л и мощностью 218 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

"До середины следующего года Hongqi планирует официально вывести на российский рынок еще две-четыре новые модели", - отмечается в пресс-релизе бренда.

Бренд Hongqi (с китайского - "Красное знамя") основан в 1958 году старейшей китайской автомобилестроительной группой FAW. Исторически Hongqi использовались для государственных лидеров в ходе национальных праздников или приемов высокопоставленных гостей КНР.

Эксклюзивным дистрибьютором Hongqi в РФ является "дочка" FAW – ООО "ФАВ - Восточная Европа". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2022 году выросла в 2,3 раза до 28 млрд рублей.