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В ЕС принята директива, направленная на сокращение потребления энергии на 11,7% к 2030 г.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил директиву по энергоэффективности, вводящую новые правила по сокращению потребления энергии на уровне Евросоюза на 11,7% к 2030 году, сообщается в коммюнике совета.

"Государства-члены в совокупности обеспечат сокращение конечного энергопотребления не менее чем на 11,7% в 2030 году по сравнению с прогнозами энергопотребления на 2030 год, сделанными в 2020 году. Это означает верхний предел конечного энергопотребления в ЕС в 763 млн тонн нефтяного эквивалента и 993 млн тонн нефтяного эквивалента для первичного потребления", - говорится в документе, опубликованном во вторник в Брюсселе.

В коммюнике уточняется, что "предел для конечного потребления будет обязательным для государств-членов коллективно, в то время как цель потребления первичной энергии будет ориентировочной".

Конечное потребление энергии представляет собой энергию, потребляемую конечными пользователями, в то время как потребление первичной энергии также включает то, что используется для производства и поставки энергии, объясняют в Совете ЕС.

Проекты обновленных комплексных национальных планов по энергетике и климату (NECP) должны были быть представлены государствами-членами ЕС в июне 2023 года, а окончательные планы ожидаются в 2024 году.

Формула расчета национального вклада в достижение цели будет ориентировочной с возможностью отклонения от нее на 2,5%. Европейская комиссия подсчитает, соответствуют ли все взносы целевому показателю в 11,7%, и, если нет, введет поправки к национальным взносам.

"Формула основана, в том числе, на энергоемкости, ВВП на душу населения, развитии возобновляемых источников энергии и потенциале энергосбережения", - сказано в сообщении Совета ЕС.

Также отмечается, что "ежегодная цель экономии энергии для конечного потребления будет постепенно увеличиваться с 2024 по 2030 год".

Директива официально принята. Теперь она будет опубликована в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней, объявили в Брюсселе.

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