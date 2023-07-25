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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

ЕК получила предложение Литвы о "балтийском коридоре" для вывоза украинского зерна

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) получила письмо членов литовского правительства с предложением использовать порты Балтии как альтернативу для вывоза украинского зерна и ответит на него, заявил официальный представитель ЕК Адальберт Янц.

При этом представитель ЕК добавил, что до ответа на это письмо Еврокомиссия не будет выступать с предварительными комментариями для СМИ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас в понедельник в совместном письме призвали Европейскую комиссию укрепить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна через страны Балтии.

Во вторник в Брюсселе заседает Совет ЕС по сельскому хозяйству, который, в частности, по словам Навицкаса, рассматривает вопросы экспорта украинского зерна через Евросоюз, в том числе через страны Балтии.

Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает суверенным правом балтийских государств использовать свои порты для экспорта украинского зерна, но эти каналы поставок не должны применяться в военных целях.

Россия 17 июля официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о своем возражении против продления черноморской зерновой инициативы.

Еврокомиссия Евросоюз Литва Украина
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