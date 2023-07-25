Патрушев заявил о готовности стран БРИКС помочь мирному урегулированию украинского кризиса

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев приветствовал стремление стран БРИКС способствовать мирному переговорному урегулированию украинского кризиса.

"Ценим понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны наших партнеров по БРИКС", - сказал Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности во вторник. Его цитирует "Российская газета".

При этом Патрушев приветствовал стремление стран объединения "способствовать мирному, переговорному урегулированию украинского кризиса, оказать посреднические услуги".

"Хотел бы подчеркнуть, - сказал Патрушев, - что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно".

При этом он отметил, что "побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной".