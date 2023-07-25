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Transocean заключила контракт на сверхглубокое бурение в Мексиканском заливе на $0,5 млрд

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская Transocean Ltd., один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире, подписала контракт на $480 млн с независимым оператором на пользование сверхглубоководным буровым судном на шельфе Мексики, сообщила компания.

По условиям контракта Transocean предоставит на 1080 дней буровое судно из числа Deepwater Invictus, Deepwater Thalassa и Deepwater Proteus не позднее, чем за год до начала работ, которые, как ожидается, начнутся период с четвертого квартала 2025 года по второй квартал 2026 года.

В отчете о состоянии флота компании уточняется, что итоговая цифра сделки может увеличиться приблизительно до $500 млн.

"Тот факт, что наши клиенты фрахтуют буровые суда задолго до реализации своих программ и заключают долгосрочные контракты, ясно демонстрирует плотность рынка. В такой ситуации возможность определить конкретное буровое судно ближе к началу программы дает нам повышенную гибкость для оптимизации использования нашего высокотехнологичного флота сверхглубоководных буровых судов", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора компании Джереми Тигпена.

Этот контракт пополнил портфель заказов Transocean, оценивающийся на 19 июля в $9,2 млрд.

В первом квартале выручка Transocean составила $649 млн, превзойдя соответствующий показатель IV квартала 2022 года, который был зафиксирован в $606 млн. В то же время чистый убыток в $465 млн превысил цифры предыдущих трех месяцев в $350 млн.

Transocean
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