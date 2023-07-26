Премьер Камбоджи объявил об уходе в отставку после 38 лет у власти

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что уйдет в отставку в течение трех недель и передаст пост своему старшему сыну Хун Манету, сообщает в среду агентство Associated Press.

Хун Сен сказал, что уведомил о своем решении короля Камбоджи Нородома Сиамони и что король согласился с этим.

Это заявление Хун Сен сделал после того, как правящая Народная партия Камбоджи победила на парламентских выборах в стране, получив 120 из 125 мест в Национальной ассамблее (нижней палате парламента).

45-летний Хун Манет является генералом Королевских вооруженных сил Камбоджи и командующим Королевской армией Камбоджи.

Хун Сен находится у власти более 38 лет. Он занял пост премьер-министра Камбоджи в январе 1985 года.