Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Премьер Камбоджи объявил об уходе в отставку после 38 лет у власти

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что уйдет в отставку в течение трех недель и передаст пост своему старшему сыну Хун Манету, сообщает в среду агентство Associated Press.

Хун Сен сказал, что уведомил о своем решении короля Камбоджи Нородома Сиамони и что король согласился с этим.

Это заявление Хун Сен сделал после того, как правящая Народная партия Камбоджи победила на парламентских выборах в стране, получив 120 из 125 мест в Национальной ассамблее (нижней палате парламента).

45-летний Хун Манет является генералом Королевских вооруженных сил Камбоджи и командующим Королевской армией Камбоджи.

Хун Сен находится у власти более 38 лет. Он занял пост премьер-министра Камбоджи в январе 1985 года.

Камбоджа Хун Сен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Москва пообещала ответить на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе

Москва пообещала ответить на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе

Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах страны

Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах страны
Дипломатическое противостояние

МИД Молдавии решил сократить численность персонала российского посольства

Что случилось этой ночью: среда, 26 июля

Блинкен назвал решение об отставке Цинь Гана суверенным делом Китая

Блинкен назвал решение об отставке Цинь Гана суверенным делом Китая

США и их партнеры не смогли согласовать план обучения украинских пилотов на F-16

США и их партнеры не смогли согласовать план обучения украинских пилотов на F-16

Шойгу прибыл в Северную Корею

Совет ЕС принял закон о декарбонизации морского транспорта

Совет ЕС принял закон о декарбонизации морского транспорта

Что произошло за день: вторник, 25 июля

Новым главой китайского ЦБ назначен Пань Гуншэн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });