Aston Martin в I полугодии сократил доналоговый убыток вдвое и увеличил выручку на 25%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda в первом полугодии вдвое сократил убыток за счет возросших объемов производства и повышения цен.

Доналоговый убыток в январе-июне снизился до 142,2 млн фунтов стерлингов ($183,5 млн) против 285,4 млн фунтов убытка за тот же период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка увеличилась на 25% до 677,4 млн фунтов. Совокупный объем продаж повысился на 10% и составил 2,954 тыс. автомобилей, локомотивом роста выступила модель DBX.

Скорректированная EBITDA за указанный период увеличилась на 38% и составила 80,6 млн фунтов, валовая прибыль выросла на 26% до 236,3 млн фунтов.

Aston Martin подтвердила прогноз на 2023 год, предусматривающий значительный рост прибыли по сравнению с предыдущим годом.

Компания рассчитывает уже в следующем году достичь целей, ранее поставленных на 2025 год, среди которых увеличение скорректированной EBITDA до 500 млн фунтов, выручки - до 2 млрд фунтов, объема продаж - до 10 тыс. автомобилей.

Акции Aston Martin дорожают на 3,6% в ходе торгов в среду. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года взлетела в 2,3 раза (до 2,6 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил менее 3%.