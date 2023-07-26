Ереван опроверг заявление Баку о договоренности по поставкам продовольствия в Нагорный Карабах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Ереване опровергли заявление Баку о достигнутой на встрече глав Армении, Азербайджана и председателя Евросовета договоренности о поставках продовольствия жителям Нагорного Карабаха по дороге Агдам-Степанакерт.

"Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев распространил сегодня откровенно лживую информацию. Не было такой договоренности. Это ложь. Надеюсь, что на эту ложь отреагируют и в офисе Шарля Мишеля", - заявил посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян в эфире армянского Общественного телевидения.

По его словам, в соответствии с подписанным руководителями Армении, Азербайджана и России заявлением от 9 ноября 2020 года, существует единственный путь, связывающий Армению с Нагорным Карабахом - это Лачинский коридор.

"Это дорога жизни, по которой мы сейчас пытаемся доставить в Нагорный Карабах гуманитарный груз. О какой Агдамской дороге идет речь? Чтобы избежать спекуляций со стороны Баку, мы также заявили, что наша автоколонна не намерена въезжать на территорию Нагорного Карабаха, а груз у азербайджанского погранично-пропускного пункта могут забрать и доставить жителям Нагорного Карабаха российские миротворцы", - отметил Марукян.

Ранее в среду помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что "в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что дорога Агдам-Ханкенди (Степанакерт - ИФ) будет использоваться" для организации поставок, добавив, что "настаивать на использовании только Лачинской дороги, но отказываться от Агдамской дороги, блокировать дорогу и политизировать этот вопрос - неприемлемо".

"Международное сообщество должно послать четкий сигнал об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции жителей Карабаха армянского происхождения в Азербайджан. Другого пути нет", - отметил Гаджиев.

Позднее в среду в азербайджанском министерстве иностранных дел заявили, что "...армянская сторона без согласования с нашей страной направляет автоколонны под видом "гуманитарного груза" на суверенные территории Азербайджана, что является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и очередной провокацией против пункта пропуска "Лачин".

"Тот факт, что армянская сторона предприняла такой шаг сразу после переговоров в Москве, где, в том числе, велись подробные обсуждения нынешней ситуации, свидетельствует о том, что эта страна неискренне относится к процессу и намерена ввести в заблуждение международное сообщество, обострив ситуацию", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Эти шаги, наряду с политизацией гуманитарной деятельности, противоречат заявлениям о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - добавили в министерстве.

"Еще раз требуем от Армении прекратить подобные провокации", - призвал МИД Азербайджана.

В среду Ереван направил 400 тонн гуманитарного груза в Нагорный Карабах. Автоколонна из 19 большегрузов в настоящее время стоит на армянской территории у въезда в Лачинский коридор.

По итогам состоявшейся 15 июля в Брюсселе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что стороны обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора.

"Нынешняя ситуация явно нестабильна, она не отвечает чьим-либо интересам. Я подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора", - сказал Мишель.

Он также отметил готовность Азербайджана поставлять гуманитарные товары через Агдам. "Я считаю оба варианта важными. Призываю обеспечить поставки гуманитарных грузов обеих сторон для удовлетворения потребностей населения", - сказал глава Евросовета.

На пресс-конференции в минувший вторник премьер Армении Пашинян заявил, что на встрече в Брюсселе не обсуждал вопрос о предоставлении помощи Азербайджаном Степанакерту через Агдамскую дорогу.

"Нет, я не обсуждал подобный вопрос и не думаю, что у меня есть мандат на обсуждение подобного вопроса. А мандат на обсуждение вопроса, связанного с Лачинским коридором, у меня есть, потому что Лачинский коридор был создан в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, одним из подписавших которое являюсь я", - сказал Пашинян.