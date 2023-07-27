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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Госсекретарь США и новозеландский премьер высказались за свободный Тихоокеанский регион

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс обсудили ключевые приоритеты в отношениях между странами и ряд глобальных и региональных проблем, в том числе Тихоокеанский регион, сообщил американский госдеп.

"Стороны обсудили свои соответствующие поездки в КНР. Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке свободного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона, эту цель США разделил премьер-министр Хипкинс", - говорится в сообщении.

Блинкен и Хипкинс посетили Китай в июне текущего года.

Госсекретарь подчеркнул важность региона для Соединенных Штатов и выразил уверенность в том, что США и Новая Зеландия "продолжат совместную работу по привлечению и поддержке партнеров".

Он также поблагодарил Хипкинса за помощь Киеву, подчеркнув важность участия Новой Зеландии в вильнюсском саммите НАТО в июле, "где она пообещала дополнительную поддержку Украине, включая $3 млн на восстановление".

Американский госсекретарь находится в новозеландской столице Веллингтоне в рамках индо-тихоокеанского турне с 24 по 29 июля.

США Энтони Блинкен Новая Зеландия Украина
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