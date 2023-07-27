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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Путин рассчитывает, что Африканский союз присоединится к G20 в качестве постоянного члена

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке инициативы Африканского союза стать полноценным участником "большой двадцатки".

"Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в "Группе двадцати". Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "двадцатки" в Нью-Дели", - сказал Путин в ходе встречи с нынешним председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани.

Путин отметил при этом, что, "как и раньше, Россия готова всемерно содействовать укреплению суверенитета африканских государств, способствовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнеров многополярного мира".

Касаясь роли Африканского союза, президент России подчеркнул: "Он превратился в региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей".

В этой связи, по его словам, Москва поддерживает "подключение Африканского союза к работе ведущих международных объединений".

Африканский союз Владимир Путин G20
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