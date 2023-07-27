Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Прибыль крупных промпредприятий Китая упала на 16,8% в I полугодии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в первом полугодии 2023 года упала на 16,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года – до 3 трлн 388,46 млрд юаней ($474,5 млрд), сообщило Государственное статистическое управление.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Спад был отмечен в 29 отраслях из 41. В том числе упала прибыль представителей черной и цветной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также компаний сельскохозяйственной отрасли.

Прибыль крупных государственных промпредприятий в первом полугодии сократилась на 21,5%, частных компаний – на 13,5%.

В июне совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР уменьшилась на 8,3% до 719,76 млрд юаней.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать

Что случилось этой ночью: четверг, 27 июля

Ким Чен Ын и Шойгу обменялись мнениями в области обороны и безопасности

Ким Чен Ын и Шойгу обменялись мнениями в области обороны и безопасности

США призвали к немедленному освобождению президента Нигера

Военные Нигера заявили о свержении президента и закрытии границ

Военные Нигера заявили о свержении президента и закрытии границ

В ЕС встревожены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе

В ЕС встревожены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных преступлениях

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных преступлениях
Умершие знаменитости

Умерла певица Шинейд О'Коннор

Умерла певица Шинейд О'Коннор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });