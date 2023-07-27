Прибыль крупных промпредприятий Китая упала на 16,8% в I полугодии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в первом полугодии 2023 года упала на 16,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года – до 3 трлн 388,46 млрд юаней ($474,5 млрд), сообщило Государственное статистическое управление.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Спад был отмечен в 29 отраслях из 41. В том числе упала прибыль представителей черной и цветной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также компаний сельскохозяйственной отрасли.

Прибыль крупных государственных промпредприятий в первом полугодии сократилась на 21,5%, частных компаний – на 13,5%.

В июне совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР уменьшилась на 8,3% до 719,76 млрд юаней.