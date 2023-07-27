Талибы анонсировали переговоры с делегацией США в Катаре до конца месяца

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь МИД талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) Абдул Кахар Балхи сообщил о готовящейся встрече "Талибана" с делегацией США в Катаре до конца текущего месяца.

"Афганская делегация во главе с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство - ИФ) мавлави Амиром Ханом Муттаки посетит Доху в конце июля и проведет переговоры с американскими официальными лицами по интересующим вопросам", - сообщил Балхи в социальных сетях в четверг.

"Приоритетом Афганистана на переговорах является отмена санкций и "черных списков", размораживание банковских резервов Афганистана и прекращение нарушения воздушного пространства Афганистана", - говорится в сообщении.

По его словам, в ходе визита афганская делегация также проведет переговоры с официальными лицами правительства Катара по двусторонним вопросам.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как США, их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство Афганистана спешно покинули страну.

Несмотря на то, что ООН, международные организации и многие государства имеют с талибами официальные контакты, правительство, созданное движением, официально не признано никем из них, а основные лидеры движения находятся под санкциями ООН.