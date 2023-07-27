Страны БРИКС договорились развивать обмен данными дистанционного зондирования Земли

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по обмену спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) между странами БРИКС признан успешным, стороны договорились развивать взаимодействие в этой области, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы проводили с 2021 года эксперимент в рамках БРИКС по дистанционному зондированию Земли, то есть были выбраны определенного рода район стран БРИКС, где в течение длительного времени собиралась информация с целью мониторинга ситуации. (...) Эксперимент оценен как положительный, и договорились развивать его и дальше, то есть углублять информативность и оперативность получения информации", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24 (ВГТРК).

Согласно данным "Роскосмоса", 18 августа 2021 года главы космических ведомств стран БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными ДЗЗ.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.