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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Президент Уганды заявил, что российская военная техника принесла в страну стабильность

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Значительные объемы закупок российской военной техники позволили превратить Уганду в "островок стабильности" в регионе, заявил президенту России Владимиру Путину президент Уганды Йовери Мусевени.

"Что касается военного взаимодействия, то мы закупаем большие объемы российской техники, и это позволило нам стабилизировать обстановку в нашей стране. Вот почему Уганда является островком стабильности в этой части африканского континента", - сказал он.

Саммит "Россия-Африка"

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Уганда Йовери Мусевени Владимир Путин
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