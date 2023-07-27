Президент Уганды заявил, что российская военная техника принесла в страну стабильность
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Значительные объемы закупок российской военной техники позволили превратить Уганду в "островок стабильности" в регионе, заявил президенту России Владимиру Путину президент Уганды Йовери Мусевени.
"Что касается военного взаимодействия, то мы закупаем большие объемы российской техники, и это позволило нам стабилизировать обстановку в нашей стране. Вот почему Уганда является островком стабильности в этой части африканского континента", - сказал он.