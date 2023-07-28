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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Rheinmetall AG планирует начать ремонт танков Leopard на Украине

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG намерен через несколько недель приступить к ремонту поставленных Киеву танков Leopard – на Украине. Об этом заявил исполнительный директор компании Армин Паппергер.

"Он сказал, что этот процесс начнется через несколько недель", - сообщает Der Spiegel.

"Мы хотим приступить к работе после лета", - отметил Паппергер.

Он добавил, что в данный момент в Германии идет обучение украинцев соответствующим процедурам.

Spiegel в свою очередь поясняет, что ремонт военной техники непосредственно на Украине упростил бы вопрос логистики, поскольку поврежденную технику не придется возить через границы. Также Rheinmetall AG пытается создать в Польше центр по обслуживанию немецкой техники, направленной Украине.

В начале июля Паппергер заявлял, что Rheinmetall AG запустит в течение трех последующих месяцев завод по производству бронетехники на западе Украины. Он упомянул, что на заводе будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, разработанные Rheinmetall AG. Компания будет управлять заводом вместе с госконцерном "Укроборонпром".

Ранее сообщалось, что станции техобслуживания военной техники немецкого производства, предназначенной для Украины, развернуты в Словакии и Румынии.

Германия Украина Rheinmetall Leopard
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