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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Военнослужащие США на Украине получат доплату к окладу в размере $200

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие США, находящиеся на территории Украины, получат прибавку к окладу в размере $200 в связи с работой в "опасных условиях", сообщил Пентагон.

В Минобороны США подчеркнули, что это относится к американским военным сотрудникам посольства в Киеве.

Согласно распоряжению Пентагона, американские военнослужащие, несущие службу в посольстве на Украине, могут дополнительно получать $7,5 в день или до $225 в месяц.

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