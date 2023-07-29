Военнослужащие США на Украине получат доплату к окладу в размере $200

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие США, находящиеся на территории Украины, получат прибавку к окладу в размере $200 в связи с работой в "опасных условиях", сообщил Пентагон.

В Минобороны США подчеркнули, что это относится к американским военным сотрудникам посольства в Киеве.

Согласно распоряжению Пентагона, американские военнослужащие, несущие службу в посольстве на Украине, могут дополнительно получать $7,5 в день или до $225 в месяц.