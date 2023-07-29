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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Британии идентифицировали останки воина железного века, им оказалась женщина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ученым удалось идентифицировать останки из обнаруженного в 1999 году на архипелаге Силли на юге Великобритании богатого захоронения железного века, они принадлежат женщине воину.

Как сообщает The Guardian, в погребальной камере помимо меча и щита - традиционных атрибутов мужчины - находились также брошь и бронзовое зеркало, украшенное изображением солнца, которые ассоциируются с женщиной. Такой необычный набор предметов спровоцировал в научном сообществе споры о гендерной принадлежности останков.

Точно определить, кому принадлежала могила двухтысячелетней давности, долгое время не представлялось возможным. От тела остались только небольшие фрагменты костей и зубов общим весом всего 150 г, попытки выяснить пол с помощью их ДНК-анализа не увенчались успехом.

Точку в многолетней дискуссии поставил доктор Глендон Паркер из Калифорнийского университета в Дэвисе. Он проанализировал белок зубной эмали и пришел к выводу, что на архипелаге захоронена женщина-воин.

"Зубная эмаль — самое твердое и прочное вещество в организме человека. Она содержит белок, связанный либо с X-, либо с Y-хромосомой, что означает, что его можно использовать для определения пола. (...) Наш анализ включал в себя извлечение следов белков из крошечных кусочков уцелевшей зубной эмали. Это позволило нам рассчитать 96-процентную вероятность того, что человек был женщиной", - приводятся в статье слова Паркера.

Меч и зеркало выставлены в музее островов Салли.

Великобритания Силли
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