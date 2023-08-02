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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Китай привлекает социальные сети для усиления борьбы со шпионажем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В китайской соцсети WeChat появился подтвержденный аккаунт Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая, сообщила местная англоязычная газета Global Times.

В первой публикации в официальном аккаунте МГБ заявило, что контрразведывательная деятельность требует мобилизации всех слоев общества, которая сочетает в себе "открытую и секретную работу" вкупе с "массовой общественной работой", говорится в статье.

Для пресечения шпионской деятельности, "исходя из нынешней серьезной и сложной ситуации в области контрразведки, был принят ряд мер по созданию линии народной защиты национальной безопасности от шпионажа", сообщает ведомство.

Министерство потребовало от госорганов, организаций, предприятий, учреждений и общественных объединений наряду со специализированными структурами "повысить уровень образования, связанного с поддержанием национальной безопасности, и мобилизовать персонал для предотвращения и пресечения шпионской деятельности".

Властям всех уровней предписано "организовать пропаганду и просвещение по вопросам повышения уровня профессиональной подготовки и правовой пропаганды, осведомленности общественности".

В частности, все СМИ страны "должны осуществлять целенаправленную пропаганду и просвещение по вопросам контрразведки, ориентированные на все общество".

Ведомства, входящие в структуру нацбезопасности, "должны публиковать телефонные номера, почтовые ящики и онлайн-платформы, которые могут получать публичные уведомления, оперативно обрабатывать информацию, обеспечивая конфиденциальность для людей, сообщающих соответствующие данные".

Чиновникам необходимо "усовершенствовать механизм защиты, чтобы поощрять граждан к участию в контрразведывательной работе".

Газета пишет, что недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что американская разведка "добилась прогресса в восстановлении своих шпионских сетей в Китае". Министерство иностранных дел КНР в ответ заверило, что Китай примет все необходимые меры для надежной защиты национальной безопасности.

Китай МГБ WeChat
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