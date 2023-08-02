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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

Мирзоян в разговоре с Боррелем отметил необходимость обеспечения Карабаха продовольствием

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вопросы региональной безопасности, обстановку в Нагорном Карабахе обсудили по телефону в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мирзоян и Боррель обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Был обсужден гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, ежедневно усугубляющийся из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Мирзоян подчеркнул императив немедленного прекращения блокирования Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля, а также крайне срочную необходимость доставки в Нагорный Карабах продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Сторонами была подчеркнута необходимость обеспечения полноценной и бесперебойной деятельности единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах, добавили там.

"Министр иностранных дел оценил случай с похищением пограничными службами Азербайджана Вагифа Хачатряна, перевозимого из Нагорного Карабаха в Армению с целью лечения, как грубое нарушение международного гуманитарного права. Глава МИД Армении подтвердил позицию армянской стороны относительно важности решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма", - заявили в МИД Армении.

Мирзояном также "была подчеркнута необходимость четких шагов со стороны международных партнеров, чтобы предотвратить действия Азербайджана, нацеленные на проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Азербайджан Арарат Мирзоян Жозеп Боррель
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