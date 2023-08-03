Террористы из "Исламского государства" сообщили о гибели своего главаря

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подтвердили сообщения о гибели своего главаря Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Куреши, передает в четверг "Аль-Джазира".

В заявлении, распространенном в соцсетях, террористы заявили, что их главарь был убит в боестолкновениях ИГ с группировкой "Джабхат ан-Нусра" (она же - "Хайят Тахрир аль-Шам", запрещена в РФ) на северо-западе Сирии.

Также террористы заявили, что назначили нового главаря - им стал Абу Хафс аль-Хашими аль-Куреши.