Розничные продажи в еврозоне в июне снизились на 0,3%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в июне снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, согласно данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал рост показателя на 0,2%.

В мае показатель вырос на 0,6%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в июне сократились на 0,3%. Реализация непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива, уменьшилась на 0,2% (в том числе объемы онлайн-продаж и почтовой торговли повысились на 1,1%). Продажи автомобильного топлива увеличились на 1%.

В Германии продажи снизились на 0,8%, в Италии - на 0,6%, тогда как в Испании и Франции показатель вырос на 0,4%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в июне упали на 1,4% при ожидавшемся экспертами снижении на 1,7%. В мае показатель уменьшился на 2,4%. Показатель падает девятый месяц подряд.