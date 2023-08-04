Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Розничные продажи в еврозоне в июне снизились на 0,3%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в июне снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, согласно данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал рост показателя на 0,2%.

В мае показатель вырос на 0,6%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в июне сократились на 0,3%. Реализация непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива, уменьшилась на 0,2% (в том числе объемы онлайн-продаж и почтовой торговли повысились на 1,1%). Продажи автомобильного топлива увеличились на 1%.

В Германии продажи снизились на 0,8%, в Италии - на 0,6%, тогда как в Испании и Франции показатель вырос на 0,4%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в июне упали на 1,4% при ожидавшемся экспертами снижении на 1,7%. В мае показатель уменьшился на 2,4%. Показатель падает девятый месяц подряд.

ЕС Евросоюз Eurostat
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до семи

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Акции Berkshire Hathaway подорожали до исторического максимума

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая

До шести увеличилось число погибших в зоне оползня в Грузии

Военные Нигера прекратили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того

В Грузии после оползня спасатели ищут 35 человек

В Грузии после оползня спасатели ищут 35 человек

В Казахстане хотят ввести в УК статью с наказанием за кражу невест

В Казахстане хотят ввести в УК статью с наказанием за кражу невест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });