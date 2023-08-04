Минобороны РФ заявило, что потери ВСУ за июнь-июль превысили 43 тыс. военных

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины с начала наступления в течение июня - июля превысили 43 тысячи военнослужащих, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"С начала так называемого киевским режимом "наступления" в течение июня - июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что "данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах".

"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4 900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley", - сказал Конашенков.

"Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии", - добавил он.