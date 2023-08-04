Каждый пятый житель США считает свою работу бесполезной для общества

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Более 19% американцев считают, что их работа не приносит пользы обществу, показал опрос, проведенный социологом Симоном Вало из Цюрихского университета.

Среди респондентов, кто полагает, что их профессиональная деятельность "редко" или "никогда" не дает "ощущения положительного влияния на общество", почти треть работников, занимающиеся транспортировкой грузов, и сопоставимая часть специалистов, работа которых предусматривает изготовление или применение материальных ценностей - от плотников и мясников до инженеров аэрокосмической отрасли.

Низкую оценку общественной значимости своего труда также дали респонденты, занятые в сфере продаж, маркетологи, офисные и административные сотрудники.

Только 25% занятых в бизнесе и финансовом секторе работников склонны оценивать свой вклад в развитие общества как незначительный. Среди юристов и менеджеров этот показатель оказался еще ниже - 20%.

Наименьшая доля скептически настроенных специалистов приходится на врачей, медсестер и учителей: так, среди последних менее 5% заявили, что считают свою работу бесполезной.