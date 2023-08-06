В Таджикистане и Узбекистане ощутили произошедшее в Афганистана землетрясение

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Относительно сильные подземные толчки ощутили сегодня утром жители Таджикистана и Узбекистана.

Пока таджикская геологическая служба не сообщает параметров произошедшего, тем временем по сведениям Центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана землетрясение произошло в 05:32 по Ташкентскому (Душанбинскому) времени (00:32 по Гринвичу) в Афганистане. Координаты землетрясения: 36,58 градусов северной широты; 70,67 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5,9. Глубина 100 км. Сила подземных толчков в южных областях Узбекистана составила 4 балла, в Ташкенте - 3- балла.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 49 км юго-западнее населенного пункта Джурм, в провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана. За последние сутки это уже третьи относительно сильные подземные толчки, близкие по амплитуде к 6 на территории региона. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.