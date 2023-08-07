В Иране началась регистрация кандидатов на первые после протестов парламентские выборы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Иране приступили к регистрации кандидатов на парламентские выборы, которые намечены на март 2024 года, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это будут первые выборы в стране после волны массовых протестов в прошлом году.

Для предварительной регистрации в режиме онлайн у потенциальных кандидатов есть неделя. Затем каждого из заявителей должен утвердить Наблюдательный совет, состоящий из 12 членов, половина из которых назначается напрямую Верховным лидером Ирана.

Предыдущие парламентские выборы в Иране прошли в 2020 году, тогда не допустили до участия более 7 тыс. кандидатов - почти половину из тех, кто подавал заявки на регистрацию.

Массовые протесты начались в Иране осенью 2022 года после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек. Судебные власти приговорили 400 человек к тюремному заключению.