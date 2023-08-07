Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Китая

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, министры обсудили двустороннюю и международную повестку дня, а также ряд региональных тем, включая украинский кризис, сообщил МИД России.

"Стороны высоко оценили поступательное развитие российско-китайских отношений, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете. Особое внимание было уделено двусторонней повестке в части реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры также обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки, отметили "общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов", а также дали "позитивную оценку конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати" и других международных структур".

"Был затронут ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", - сообщили на Смоленской площади.

В сообщении отмечается, что "контакт глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам".

"Подтверждена готовность к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации", - заявили в МИД РФ.