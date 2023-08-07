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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Число российских туристов в Индонезии в первом полугодии превысило показатель 2019 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число российских туристов в Индонезии с января по июнь 2023 года составило около 90 тысяч, это почти на 12% превышает турпоток за первое полугодие доковидного 2019 года, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"За шесть месяцев страна приняла 88 999 туристов из России. Это на 11,7% больше, чем за первые полгода 2019 года, когда в Индонезии зафиксировали 79 670 прибытий граждан РФ. Индонезии удалось не просто полностью восстановить потерянный за время пандемии объем российского турпотока, но и превысить его. Текущие бронирования позволяют туроператорам рассчитывать на продолжение позитивной динамики", - говорится в сообщении.

Самым успешным месяцем для направления стал январь 2023 года - тогда его посетили 23 335 россиян. В июне турпоток снизился до 10,1 тыс.

"Даже в условиях отсутствия прямого перелета спрос на направлении очень активный. Продажи туроператоров уже превысили объемы 2019 года. В компаниях отмечают, что отсутствие прямого перелета не было глобальной проблемой и до пандемии. У Индонезии есть постоянные поклонники, а части россиян она заменила другие зарубежные направления, ставшие труднодоступными", - отмечают в АТОР.

АТОР РФ Индонезия
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