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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

В Белоруссии назначен новый министр сельского хозяйства

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии назначен Сергей Бартош, ранее работавший помощником президента - инспектором по Гомельской области, передал близкий к президентской пресс-службе телеграмм-канал "Пул Первого".

В конце июля Александр Лукашенко освободил от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, который руководил министерством с февраля 2022 года.

Бартош родился в 1974 году в Брестской области. В 1995 году он окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, в 2006 году - Институт повышения квалификации и переподготовки Брестского государственного технического университета, в 2012 году - Академию управления при президенте по специальностям "агрономия", "менеджмент в агропромышленном комплексе", "управление предприятиями агропромышленного комплекса".

Более 10 лет лг руководил аграрным предприятием ОАО "Линовское" Пружанского района Брестской области. С 2016 года работал в системе государственного местного управления. Был заместителем председателя, первым заместителем председателя Кобринского райисполкома, потом работал руководителем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

До назначения на помощником президента в октябре 2022 года он два года руководил Березовским райисполкомом.

Александр Лукашенко Белоруссия Сергей Бартош Игорь Брыло Минсельхоз
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